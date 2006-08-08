У Донецьку ”заміновано” радіоринок

У Київському районі Донецька проводиться евакуація радіоринку "Маяк" у зв`язку з дзвінком про замінування.

Як повідомили УНІАН джерела в правоохоронних органах, сьогодні о 7.30 ранку в чергову частину міліції надійшов анонімний дзвінок про те, що на території радіоринку "Маяк" закладено вибуховий пристрій.

У зв`язку із цим повідомленням ринок було оточено співробітниками правоохоронних органів і розпочато евакуацію персоналу і відвідувачів ринку.