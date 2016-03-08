"Свободу Надії": У Києві пікетують посольство Росії з вимогою звільнити Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, вони розташувалися перед центральним входом до дипустанови.

На паркані посольства учасники акції розмістили плакати з гаслами на підтримку Савченко. Зокрема, “Волю дочці України - Надії! Нумо до дії - спасімо Надію!”.

Учасники акції скандують: “Свободу Надії!” та співають пісні біля посольства.

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Поруч виступають із імпровізованої трибуни народні депутати України. Зокрема, в акції беруть участь представники фракцій “Самопоміч”, “Батьківщина”, “Блоку Петра Порошенка”.

Також біля посольства виступила українська журналістка, нещодавно звільнена з полону бойовиків на Донбасі, Марія Варфоломеєва.

У заході бере участь і екс-міністр культури України Євген Нищук.

Учасники акції планують передати представникам посольства петицію із закликом звільнити Савченко.