"Свободу Надії": У Києві пікетують посольство Росії з вимогою звільнити Савченко
Учасники акції "Свободу Надії" на підтримку утримуваної в Росії української льотчиці, народного депутата Надії Савченко прибули до будівлі посольства Російської Федерації в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, вони розташувалися перед центральним входом до дипустанови.
На паркані посольства учасники акції розмістили плакати з гаслами на підтримку Савченко. Зокрема, “Волю дочці України - Надії! Нумо до дії - спасімо Надію!”.
Учасники акції скандують: “Свободу Надії!” та співають пісні біля посольства.
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Поруч виступають із імпровізованої трибуни народні депутати України. Зокрема, в акції беруть участь представники фракцій “Самопоміч”, “Батьківщина”, “Блоку Петра Порошенка”.
Також біля посольства виступила українська журналістка, нещодавно звільнена з полону бойовиків на Донбасі, Марія Варфоломеєва.
У заході бере участь і екс-міністр культури України Євген Нищук.
Учасники акції планують передати представникам посольства петицію із закликом звільнити Савченко.