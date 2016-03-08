У Москві на акції в підтримку Савченко завантажили в автозаки 20 осіб, затримання тривають (фото, відео)
15:09, 08 березня 2016Суспільство
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На акції в підтримку Надії Савченко, яка пройшла біля метро «Маяковська» в Москві, затримано приблизно двадцяти осіб.
Затримання тривають / twitter.com/mchekanov
Один з автозаків, в якому перебувають 15 осіб, приїхав до ОВС «Тверський», повідомляє Дождь з посиланням на ОВС-Інфо. В іншому знаходяться ще близько п'яти осіб.
More arrests in support #savchenko protest in #moscow#маяковськаhttps://t.co/TRLPQtu8Qz— Thomas Lowe (@ThomasJLowe1) March 8, 2016
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За даними видання, затримання тривають.
В автозаку pic.twitter.com/PBBRy78U09— Maxim Chekanov (@mchekanov) March 8, 2016
March 8, 2016
Згідно з повідомленням, раніше під час одиночного пікету на підтримку Савченко біля станції метро «Павелецкая» був затриманий Володимир Шрейдлер. Його привезли в ОВС «Замоскворіччя». Активіста відпустили після профілактичної бесіди.
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