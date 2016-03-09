Сестра Савченко має намір провести акцію під новочеркаським СІЗО

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"З 10 березня в 09 00 ранку, я сестра Надії, Віра Савченко, стану біля воріт новочеркасського СІЗО на підтримку своєї сестри. Мої вимоги: 1. допустити до Надії українських лікарів, що сьогодн з 8:00 чекають на дозвіл, 2. оголосити рішення суду якнайшвидше та звільнити Надію", - йдеться в повідомленні.

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За її словами, в акції також візьмуть участь матір Савченко - Марія Савченко, друзі та однопартійці Надії.

"Просимо підтримки у всіх кому небайдужа доля Надії, у всіх хто не хоче миритись з тоталітаризмом та диктатурою, у всіх хто зберіг гідність та самоповагу", - наголосила Віра Савченко.

ПРОШУ репост!!! До уваги всієї міжнародної пільноти, ЗМІ та співвітчизників!З 10 березня в 09 00 ранку, я сестра Надії,... Posted by Vira Savchenko on Wednesday, March 9, 2016

Як повідомляв УНІАН, російський суд заборонив українській льотчиці, народному депутату Надії Савченко будь-які зустрічі до 23 березня цього року. Зазначається, що Савченко не зможе бачитися з будь-ким, включно з мамою і сестрою. Пояснення в російському суді не надають.

Разом з тим, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заборона відвідування пов'язана з нібито "зухвалою поведінкою" Савченко у ході проведеного сьогодні судового засідання та її "образливих висловлювань" на адресу суду.