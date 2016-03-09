Савченко займається фізкультурою, її здоров'я "не викликає тривоги" - Лавров

Питання доступу українських лікарів до незаконно утримуваної українки Надії Савченко обговорювалося сьогодні у телефонній розмові міністрів закордонних справ України і Росії Павла Клімкіна та Сергія Лаврова.

Як повідомляє офіційний сайт МЗС РФ, розмова відбулася за ініціативи української сторони.

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Зазначається, що глава МЗС України поставив питання про доступ українських лікарів до Савченка для її медичного огляду.

«Клімкіну було сказано, що російською стороною були зроблені кроки для того, щоб задовольнити клопотання про відвідування Савченко українськими лікарями у порядку винятку, виходячи з принципів гуманізму. Суддя Донецького міського суду, де розглядається кримінальна справа Савченко, була готова надати українським медикам доступ до підсудної вже 9 березня. Однак зухвала поведінка Савченко у ході проведеного того ж дня судового засідання і її образливі висловлювання на адресу суду змінили ситуацію, зробивши неможливим здійснення такого візиту», - йдеться у повідомленні.

Тому, продовжує російський МЗС, «суддею ухвалено рішення до оголошення вироку - 21 березня - скасувати всі відвідування підсудної».

Лавров запевнив, що здоров'я Савченко «не викликає тривоги».

«Що стосується здоров'я Савченко, про яке останнім часом не перестають турбуватися українські і західні політики і журналісти, то воно не викликає побоювань. Савченко почувається нормально, займається фізкультурою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російський суд відмовився видати дозвіл медикам на відвідування Савченко.

«Суд відмовився видати дозвіл медикам на відвідування Савченко. Відмовили також і матері, і сестрі, і консулам», - повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін, додавши, що тепер її можуть побачити тільки захисники, яким дозвіл не потрібен.

Разом з тим стан здоров'я Савченко, яка 4 березня оголосила сухе голодування, різко погіршився. Проте українка заявила, що продовжуватиме голодування, оскільки суд навмисно затягує оголошення вироку.

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Зокрема, російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Вона вимагала від російського «правосуддя» вироку протягом семи днів.

Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, і потім примусово переправили до Росії.