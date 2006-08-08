За тиждень найбільше подорожчав А-76, найменше - дизпальне

З 31 липня по 7 серпня 2006 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,73-5,47% (в середньому - на 3,4%).

За даними НТЦ "Психея", що складає Інформаційну Систему реального часу "RealТЕК", найбільшу динаміку зростання демонструє "найсоціальніший" бензин – А-76, який за тиждень подорожчав на 5,47%, або на 0,20 грн./літр – до 3,81 грн./літр. Бензини А-92, А-95 і А-98 за тиждень подорожчали в середньому на 15 коп за літр, до 4,15 грн./літр, 4,43 грн./літр і 5,00 грн./літр, відповідно.

Дизельне пальне подорожчало менше за все – за минулий тиждень подорожчало всього на 7 коп./літр – до 4,03 грн./літр.

Як повідомляв УНІАН, з 24 по 31 липня 2006 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,59-3,44%.

На сьогодні два (Херсонський і Одеський) з шести українських нафтопереробних заводів перебувають на реконструкції.