Після трагічної гонитви за BMW поліцейських навчать правильно стріляти по колесах
Патрульні проходитимуть обов'язкові стрілецькі тренування.
Відтепер патрульні поліцейські обов'язково проходитимуть стрілецьке тренування по мішеням, що імітують колеса авто для примусової зупинки. Про це у своєму Facebook написав глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.
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"Ефективний вогонь стандартим "пмівським" патроном 9*18 мм з ФОРТ-12 може бути винятково з автомобіля на паралельному курсі в широкий профіль коліс автомобіля-порушника збоку у максимально статичній позиції з упору рук стрільця. Що ближче, то краще. До 7-10 метрів - оптимальна дистанція. Але це без руху і стресу. Ці фактори, звісно, впливатимуть негативно на влучність вогню", - розповів Шевченко.
Відзначимо, що про необхідність таких тренувань зайшла мова після скандальної гонитви поліцейських за BMW в Києві.
В ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто.
Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».