Після трагічної гонитви за BMW поліцейських навчать правильно стріляти по колесах

Відтепер патрульні поліцейські обов'язково проходитимуть стрілецьке тренування по мішеням, що імітують колеса авто для примусової зупинки. Про це у своєму Facebook написав глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

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"Ефективний вогонь стандартим "пмівським" патроном 9*18 мм з ФОРТ-12 може бути винятково з автомобіля на паралельному курсі в широкий профіль коліс автомобіля-порушника збоку у максимально статичній позиції з упору рук стрільця. Що ближче, то краще. До 7-10 метрів - оптимальна дистанція. Але це без руху і стресу. Ці фактори, звісно, впливатимуть негативно на влучність вогню", - розповів Шевченко.

Відзначимо, що про необхідність таких тренувань зайшла мова після скандальної гонитви поліцейських за BMW в Києві.

В ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».