За рік кількість прихильників євроінтеграції серед українців зменшилася - дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені на круглому столі результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 8 по 17 лютого 2016 року.

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Згідно з дослідженням, зросла кількість тих, хто виступає проти інтеграції як в Європейський Союз, так і Митний союз (з 14,2% до 23,3%). За тісну співпрацю з Митним союзом виступили 12,7%. На думку експертів інституту Горшеніна, така тенденція може свідчити не стільки про розчарування в ідеї інтеграції в ЄС, скільки про те, що українці все менше вірять в євроінтеграційну перспективу країни.

Всього було опитано 2000 респондентів у всіх регіонах України без урахування населення тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. Похибка - 2,2%.

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«Взагалі спад інтеграційних прагнень українців, і навпаки збільшення позицій про те, що нікуди нам інтегруватися не потрібно, це досить небезпечна суспільна апатія щодо інтеграційних процесів. Оскільки ми живемо в глибоко інтегрованому світі, то вижити самостійно дуже складно», - сказав посол із особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.