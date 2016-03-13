У православних Прощена неділя: як простити образи – митрополит Антоній

Не прощаючи своїх кривдників, ми й самі не можемо сподіватися на прощення від Бога. Про це сказав керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній, повідомляє Центр інформації УПЦ.

"Стоячи біля порога Великого посту, ми повинні простити тих, кого вважаємо своїми кривдниками. Чому це потрібно? Святі отці кажуть про те, що якщо ми не прощаємо, то несправедливо сподіватися, що Господь простить нам наші гріхи, яких без ліку. Преподобний Єфрем Сирін пише: "Якщо ти, людино, не прощаєш усякого, хто согрішив проти тебе, то не труди себе постом і молитвою... Бог не прийме тебе". Тому напередодні святого посту ми повинні звернутися до всіх – і ближніх, і дальніх, – простити від усього серця і попросити пробачення", – сказав митрополит Антоній.

"Нелегко по-справжньому простити образи. Але треба постаратися, бо саме через це устремління Бог дасть нам розуміння правильного життя і ті сили, які дуже необхідні в боротьбі з власним гріхом", – наголосив керуючий справами УПЦ.

Читайте також13 березня православні відзначають Прощену неділю

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, 13 березня православні відзначають Прощену неділю. Це останній день перед Великим постом, який триватиме сім тижнів.

У цей день після вечірнього богослужіння у храмах звершується особливий чин прощення, коли священнослужителі та віряни просять один в одного пробачення, щоб увійти у Великий піст з чистим серцем, примирившись з усіма ближніми.