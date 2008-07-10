Кабмін хоче заборонити вносити векселі до статутних фондів

Кабінет Міністрів України пропонує заборонити внесення векселів до статутних фондів підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією голови Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку Анатолія БАЛЮКА, відповідна зміна до законодавства про обіг векселів була схвалена на засіданні Кабінету Міністрів.

За його словами, серед схвалених змін також міститься заборона на розрахунок векселями з державним і місцевими бюджетами.