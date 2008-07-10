Прикордонники хочуть жорсткіше карати нелегалів із фальшивими паспортами

Жорсткіше карати осіб, які використовують при перетині кордону фальшиві документи, пропонують закарпатські прикордонники. Таких правопорушників вони затримують дедалі частіше. Утім, все обмежується штрафом у 850 гривень.

Найболючіше покарання для осіб, які використовують фальшиві закордонні паспорти – конфіскація підробок, розповідає Валерій Петельський, начальник відділу по роботі з іноземцями Чопського прикордонного загону. Адже за виготовлення фальшивок вони платять до двох тисяч євро, тоді як штраф за їх використання - усього 850 гривень. І це після того, як завершиться слідство і суд винесе вирок. Це може тривати зо два місяці. Увесь цей час порушників утримують, а відтак і депортують за державні кошти. Щоправда, притягають їх і до адміністративної відповідальності за спробу нелегально перетнути кордон. Це вже штраф у півтори тисячі гривень, але й він не компенсує згаданих витрат. Тим часом тільки в пункті пропуску «Тиса», що на українсько-угорському кордоні щотижня затримують по декілька осіб з підробними паспортами. Фальшивки виявляють завдяки сучасному обладнанню і досвіду, яким діляться колеги з країн ЄС.

Німецька хвиля