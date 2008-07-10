Лівія може віддати Газпрому родовища, які призначалися Нафтогазу України

Лівія може віддати «Газпрому» для розроблення родовища нафти та газу, які раніше призначалися НАК "Нафтогаз України".

Як пише газета «Коммерсант-Украина», 9 липня в «Газпромі» повідомили, що обговорюється можливість закупівлі всього газу й нафти, який видобуває державна лівійська компанія National Oil Company (NOC), а також створення з нею СП з перероблення нафти.

Газета пише, що тим самим "Газпром" намагається взяти під контроль весь експорт одного з найбільших за запасами нафти учасника ОПЕК, що, на думку експертів, повністю позбавить Україну можливості видобувати нафту й газ у цій країні.

Також повідомляється, що вчора голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР обговорив з лівійським лідером Муамаром КАДДАФІ можливість "розвитку взаємовигідного довгострокового партнерства" між "Газпромом" і Лівією. Зокрема, О.МІЛЛЕР запропонував "купувати в перспективі всі об`єми газу, нафти та скрапленого природного газу, призначені для експорту з Лівії, за конкурентними цінами". У "Газпромі" стверджують, що пропозиції оцінено позитивно і сторони домовилися почати предметні переговори вже в липні.

Як повідомило «Коммерсанту» високопоставлене джерело в Мінпаливенерго, під час вчорашніх переговорів "Газпрому" також було запропоновано три з чотирьох нафтогазових полів, про розроблення яких раніше домовився "Нафтогаз". Угода про розділення продукції (УРП) НАК "Нафтогаз України" і National Oil Corporation of Libya припускає розроблення блоків, площа яких перевищує 200 тис. кв. км, а прогнозні ресурси становлять близько 110 млн. тонн нафти і 30 млрд. кубометрів природного газу. Мінімальний обсяг інвестицій "Нафтогазу" в пошуково-розвідувальні роботи в Лівії за умовами УРП мав становити 57,5 млн. дол., проте "Нафтогаз" зміг вкласти лише 16 млн. дол., а з початку цього року розроблення родовищ взагалі припинилося. Угоду було укладено ще 10 жовтня 2004 року, але дотепер не ратифіковано урядом Лівії. У "Нафтогазі" та "Газпромі" відмовилися коментувати ситуацію.

Генеральний директор газотрейдингової компанії "Олгаз-інвест" Юрій КОРОВІН упевнений, що НАК "Нафтогаз України" не зможе відновити видобування газу в Лівії. "Лівійський контракт був найбільшим проектом «Нафтогазу» з видобутку нафти й газу за кордоном. Його реалізація дала б змогу на 20% скоротити залежність від поставок газу й нафти з Росії. Тепер Україна фактично втратила можливість видобувати нафту та газ у цій країні", - сказав член Комітету Верховної Ради з ПЕК Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.