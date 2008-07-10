У Дніпрі знайшли вірус холери, але пляжі закривати не будуть

Виявлений в Дніпрі вірус холери авірулентний, тобто безпечний для людини й не може спричинити інфекційну епідемію.

Про це УНІАН повідомив лікар-епідеміолог відділу особливо небезпечних інфекцій Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров`я України Леонід НЕСТЕРЕНКО.

Він стверджує, що, згідно з чинним законодавством, юридичних підстав для закриття пляжів біля берегів Дніпра та здійснення інших жорстких заходів у МОЗ немає. Пляжі закривати не будуть, запевнив Л.НЕСТЕРЕНКО.

«Якби виявили токсигенний вірус, епідемічна ситуація була б достатньо небезпечною. А в цьому випадку буде запроваджено «м`які» заходи», - сказав епідеміолог.

Водночас, за словами Л.НЕСТЕРЕНКА, санітарно-епідеміологічна служба України здійснює певну роботу. «Зокрема, в інших точках Дніпра здійснюється забір води для аналізу, вивчають шляхи занесення вірусу холери за течією з міст, розташованих вище», - повідомив Л.НЕСТЕРЕНКО.

Лікар-епідеміолог рекомендує під час літнього відпочинку дотримуватися загальногігієнічних правил. Для запобігання інфекційним хворобам Л.НЕСТЕРЕНКО радить обов`язково мити овочі та фрукти, куплені на ринках, і утриматися від купівлі «з рук» кондитерських виробів, в`яленої риби та варених креветок.

Він особливо наголосив, що під час купання в жодному разі не слід пити дніпровську воду. «Особливо уважними потрібно бути батькам, стежачи за тим, щоб дитина, хлюпаючись у річці, не заковтувала воду», - сказав Л.НЕСТЕРЕНКО.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що в Дніпрі, зокрема, поблизу Запоріжжя, виявлено холеру.