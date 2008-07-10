У Тимошенко обіцяють інфляцію 5-7% - з 2011 року

Україна планує домогтися зниження інфляції до рівня однозначного числа не пізніше 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН сьогодні на прес-конференції.

За його словами, такі цілі визначено в підписаному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України меморандумі.

Як сказав Б.ДАНИЛИШИН, у меморандумі зазначено, що “рівень інфляції на 2008 рік має бути на рівні меншому, ніж торік, повернення інфляції в рамки однозначного числа не пізніше 2010 року, а, починаючи з 2011 року, в середньостроковій перспективі утримувати інфляцію в рамках 5-7%”.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України знову змінив прогнозні макропоказники на 2008 рік. Це передбачено в постанові КМУ від 5 липня 2008 року №602, якою вносяться зміни в постанову від 27 червня 2008 року №976.

Зокрема, уряд змінив прогноз номінального ВВП з 956,8 млрд. грн. на 959,2 млрд. грн., прогнозний показник інфляції погіршено з 15,3% на 15,9%.

Довідка УНІАН. В Україні в червні до травня 2008 року зростання інфляції становило 0,8%, у червні 2008 р. до червня 2007 року - 29,3%.

За даними Держкомстату, з початку поточного року (за січень-червень 2008 року (до грудня 2007 року)) зростання споживчих цін становило 15,5%. Індекс споживчих цін за січень-червень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 26,4%.

На початку квітня 2008 року Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% (жовтневий прогноз) до 17,2%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні 2008 року становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України 2008 року з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, 2006 року - 11,6%, 2005 року - 10,3%.