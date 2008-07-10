У Тимошенко обіцяють інфляцію 5-7% - з 2011 року
Плани озвучив Данилишин
Україна планує домогтися зниження інфляції до рівня однозначного числа не пізніше 2010 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН сьогодні на прес-конференції.
За його словами, такі цілі визначено в підписаному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України меморандумі.
Як сказав Б.ДАНИЛИШИН, у меморандумі зазначено, що “рівень інфляції на 2008 рік має бути на рівні меншому, ніж торік, повернення інфляції в рамки однозначного числа не пізніше 2010 року, а, починаючи з 2011 року, в середньостроковій перспективі утримувати інфляцію в рамках 5-7%”.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України знову змінив прогнозні макропоказники на 2008 рік. Це передбачено в постанові КМУ від 5 липня 2008 року №602, якою вносяться зміни в постанову від 27 червня 2008 року №976.
Зокрема, уряд змінив прогноз номінального ВВП з 956,8 млрд. грн. на 959,2 млрд. грн., прогнозний показник інфляції погіршено з 15,3% на 15,9%.
Довідка УНІАН. В Україні в червні до травня 2008 року зростання інфляції становило 0,8%, у червні 2008 р. до червня 2007 року - 29,3%.
За даними Держкомстату, з початку поточного року (за січень-червень 2008 року (до грудня 2007 року)) зростання споживчих цін становило 15,5%. Індекс споживчих цін за січень-червень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 26,4%.
На початку квітня 2008 року Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% (жовтневий прогноз) до 17,2%.
За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні 2008 року становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.
У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України 2008 року з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.
Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, 2006 року - 11,6%, 2005 року - 10,3%.