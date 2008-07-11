Мінпромполітики створить підрозділ для боротьби з корупцією

Штат затверджено

У Міністерстві промислової політики планують створити окремий підрозділ - сектор по боротьбі з корупцією. Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпромполітики, створення такого підрозділу заплановане в новому штатному розкладі, затвердженому міністром Володимиром НОВИЦЬКИМ. Також у програму підвищення кваліфікації працівників міністерства планується включити питання антикорупційного напряму.

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