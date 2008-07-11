Мінпромполітики створить підрозділ для боротьби з корупцією
06:18, 11 липня 2008Суспільство
821 0
Штат затверджено
У Міністерстві промислової політики планують створити окремий підрозділ - сектор по боротьбі з корупцією.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпромполітики, створення такого підрозділу заплановане в новому штатному розкладі, затвердженому міністром Володимиром НОВИЦЬКИМ.
Також у програму підвищення кваліфікації працівників міністерства планується включити питання антикорупційного напряму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter