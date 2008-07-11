Мінпромполітики створить підрозділ для боротьби з корупцією

06:18, 11 липня 2008
Суспільство
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Штат затверджено

У Міністерстві промислової політики планують створити окремий підрозділ - сектор по боротьбі з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпромполітики, створення такого підрозділу заплановане в новому штатному розкладі, затвердженому міністром Володимиром НОВИЦЬКИМ.

Також у програму підвищення кваліфікації працівників міністерства планується включити питання антикорупційного напряму.

 

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