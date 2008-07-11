Ющенко відкликав свої подання до Конституційного суду

Конституційний Суд своєю ухвалою припинив розгляд подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо відповідності Конституції (конституційності) розпорядження Кабінету міністрів «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» від 11 лютого 2008 року №261-р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, розгляд даного подання припинений у зв`язку з письмовою заявою суб`єкта права на конституційне подання про відкликання подання.

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Конституційний Суд своєю ухвалою також припинив розгляд подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо відповідності Конституції (конституційності) постанови №196 і розпоряджень КМУ про включення у перелік підприємств, що приватизуються в 2008 році, ВАТ "Дніпроенерго", "Донбасенерго", "Західенерго", "Центроенерго".

У прес-службі зазначили, що розгляд даного подання припинений у зв`язку з письмовою заявою Президента про відкликання конституційного подання.

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КС на підставі заяви Президента також припинив розгляд його подання про конституційність включення у перелік підприємств, що приватизуються в 2008 році, ВАТ "Турбоатом", Криворізького гірничо-металургійного комбінату окислених руд, «Феодосійської суднобудівної компанії «Море», “Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів”.