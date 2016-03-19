Адвокати і журналісти можуть не потрапити на суд над Савченко у Ростові через аварію Boeing - адвокат

Про це заявив її захисник Марк Фейгін на своїй сторінці в Twitter.

Зазначимо, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією (катастрофа Boeing), що склалася в Ростові-на-Дону 19 березня 2016 року, аеропорт міста наразі закритий. Всі рейси, що вилітають/прилітають у Ростов-на-Дону 19 і 20 березня, скасовані.

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"До речі, у зв'язку з падінням літака в Ростові-на-Дону закрито аеропорт. На суд до Савченко ЗМІ, як, втім, й адвокати, можуть не потрапити", - написав Фейгін.

До речі, у зв'язку з падінням літаком в Ростові-на-Дону, закрито аеропорт. На суд до Савченко ЗМІ, як втім і адвокати, можуть не потрапити — Mark Feygin (@mark_feygin) March 19, 2016

Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, а потім примусово переправили до Росії. Савченко незаконно утримується в РФ з середини літа 2014 року.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня.