Як заробити 44 млрд. доларів на ядерних відходах?

Консорціум Nuclear Management Partners виграв контракт на управління британським заводом з переробки ядерних відходів Sellafield, пише газета The Financial Times. За умовами контракту, консорціум займатиметься переробкою відходів протягом 17 років, а його щорічний дохід становитиме близько 1,3 мільярдів фунтів стерлінгів (2,6 мільярда доларів). Таким чином, всі три компанії зароблять загалом 22 мільярдів фунтів стерлінгів (44 мільярди доларів).

До Nuclear Management Partners входять французька компанія з виробництва устаткування для атомних електростанцій Areva, американська і британська інжинірингові Washington Group і Amec. Як заявило британське відомство Nuclear Decommissioning Authority, Sellafield, яке управляє ще 18 подібними підприємствами по всій Великобританії, контракт набуде чинності в жовтні 2008 року.

Підприємство Sellafield розташоване в британському графстві Камбрія і було засноване 1947 року. Раніше заводом керувала британська компанія BNFL, яка займалася не тільки переробкою, а й транспортуванням ядерних відходів.

Лента.ру