Росія заборонила в'їзд на п'ять років уповноваженому Порошенка щодо Донбасу

Про це повідомила сама Геращенко, передає "Українська правда".

За її словами, це сталося на КПП Мілове/Чортково. Згідно з документами, причина, через яку її не пускають, це загроза безпеці РФ.

"Нас з групою депутатів разом зі Святославом Цеголком муружили тут три години. А потім представник ФСБ заявив, що мені заборонено в'їзд на територію РФ до 2021 року", - сказала Геращенко.

Вона нагадала, що вона і Цеголко їхали на суд за дорученням президента.

Геращенко повідомила, що надала документи про те, що вона є членом Української делегації на мінських переговорах, а також членом української делегації в раді Європи. Вона також наголосила, що надала росіянам свій дипломатичний паспорт.

"Я повідомила про ситуацію міністру закордонних справ Клімкіну. МЗС готує ноту", - сказала вона.

Геращенко завернула увагу, що акти про заборону в’їзду датовані 8 березня.

"Вони по ходу намагалися переписати ці акти і вже замінити на сьогоднішнє число і подати, щоб я знову їх підписала", - сказала Геращенко і додала, що відмовилася це робити.

Крім того, вона має намір поставити питання про заборону її в'їзду в РФ на наступних Мінських переговорах 23 березня.

Геращенко також висловила побоювання за своїх колег.

"Наш консул Москаленко, який перебуває на КП, повідомив, що в Донецьку, де оголошуватимуть вирок, дуже напружена атмосфера, готуються провокації, можливо, проти наших депутатів", - сказала вона.

Напередодні група депутатів з фракцій БПП та "Батьківщина" вирушила до РФ для участі у судовому засіданні, на якому буде оголошено вирок українській льотчиці Надії Савченко.

Серед них: Марія Іонова, Олена Кондратюк, Ірина Луценко, Олексій Рябчин, Вадим Івченко, Сергій Євтушок, Валерій Дубіль, Віктор Кривенко та речник президента України Святослав Цеголко.

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"Прочитали, що в РФ не пускають групи підтримки Надії. Сподіваюся, у них вистачить розуму допустити депутатів, що мають дипломатичні паспорти, серед яких є члени ПАРЄ й інших міжнародних організацій. Інакше - це було б надто показово", - написала Геращенко напередодні поїздки.

Ірину Геращенко не пустили до Росії! Члену ПАРЄ та Мінському перемовнику заборонили в'їзд до 2021 року! Ганьба! pic.twitter.com/s51TTjXwik — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) March 21, 2016

Нагадаємо, вчора адвокат льотчиці Полозов повідомив, що українцям, які приїжджають до Росії з метою бути присутніми у суді під час оголошення вироку Савченко, відмовляють у в'їзді.