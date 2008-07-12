"Океан Ельзи", "Бумбокс" і "Тартак" виступлять на кордоні з Польшею

30 серпня на українсько-польському кордоні відбудеться концерт, в якому візьмуть участь гурти "Океан Ельзи", "Бумбокс", "Тартак". Також виступатимуть польські виконавці Kayah, T.Love, Karimski Club, повідомляє «Главред».

Цей фестиваль відбуватиметься в рамках Європейських Днів Добросусідства з 28 по 30 серпня.

Такий захід на кордоні України з ЄС проводитиметься вже удруге. В рамках Транскордонних Днів Добросусідства відбуватиметься традиційний ярмарок народної творчості і концерти фольклорних ансамблів. В останній день акції виступатимуть популярні українські і польські групи. Сцена під час концерту знаходитиметься на кордоні, в місці майбутнього перетину Угринів-Долгобичів (Львівська область).

Українські музиканти вбачають у фестивалі можливість більшої взаємодії між українськими і польськими групами.

На період фестивалю буде збільшено кількість додаткових транспортних рейсів до місця події зі Львова і Луцька.

Проект засновано при тісній співпраці посольства України в Польщі, МЗС України і Польщі, а також Польського інституту в Україні.