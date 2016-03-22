Біля будівлі суду в Росії радикали вимагають притягнути до відповідальності Савченко (фоторепортаж)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, кілька десятків людей з прапорами проросійських бойовиків і "Новоросії", а також радикальної прокремлівської організації "Національно-визвольний рух" та партії "Велика Батьківщина", лідер якої є також главою "антимайдану", тримають плакати з написами: "Savchenko is a war criminal", "Вбивці російських журналістів - справедлива кара", "Вбивцям місце у в'язниці".

"Ми проти, щоб ця справа, справа Савченко з площини кримінальної переводилося в політичну. Наша позиція - було скоєно вбивство російських журналістів - суд повинен розглянути і винести правильне рішення...", - заявив УНІАН керівник місцевого відділення партії "Велика Вітчизна" Денис Воробйов.

Організатором акції виступив "Національний визвольний рух", засновником якого є депутат Державної думи РФ Євген Федоров.

Рух відомий, зокрема, тим, що в усіх бідах Росії звинувачує США і особисто президента Барака Обаму. Популярність організації, серед іншого, принесла акція в Москві з плакатами: "Обамо, руки геть від наших пенсій!". Також НВР звинувачував США в організації протестів російських далекобійників. Крім того, рух закликає до радикальних дій у боротьбі з так званою "п'ятою колоною" і "націонал-зрадниками".

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Як повідомляв УНІАН, російський суд 21 березня почав оголошення вироку Савченко.

У РФ Савченко обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають обвинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.