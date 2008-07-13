Переможці конкурсу «Сім чудес України» хочуть об'єднатися

Переможці конкурсу «Сім чудес України» оголосили про намір підписати спільний так званий «Буковинський меморандум» зі створення постійно діючого туристичного туру по вказаних об`єктах під назвою «Діамантовий вінець України".

Як передає кореспондент УНІАН урочисте підписання Меморандуму планується під час Всесвітнього форуму буковинців, який відбудеться у жовтні цього року під час святкування 600-річного ювілею Чернівців.

Представляючи ідею «Буковинського меморандуму» на Першому буковинському інвестиційному форумі, який проходить у Чернівцях, заступник голови Чернівецької ОДА Аркадій МУНТЯНУ зазначив, що «пропонується модель міжрегіонального кластеру, одним з перших кроків якого може стати організація туристичного туру по об`єктах-переможцях Всеукраїнського конкурсу "Сім чудес України» під робочою назвою «Діамантовий вінець України».

За його словами, від регіонів-партнерів отримано позитивні відгуки щодо участі в цьому проекті, і наразі відбувається технічна частина формування міжрегіонального кластеру. Згодом презентують концепцію партнерства регіонів-переможців Всеукраїнського конкурсу «Сім чудес України».

Ці регіони заявляють «про створення на добровільній основі мегакластерної структури - Мережі регіонів-переможців Всеукраїнського конкурсу «Сім чудес України» у вигляді громадської організації для реалізації комунікативних, інформативних, культурних, екскурсійних, туристичних та інших заходів на безперервній основі, у тому числі створення належної інфраструктури і логістики постійно діючого туру по вказаних об`єктах під назвою «Діамантовий вінець України", зазначив А.МУНТЯНУ.

Як повідомляв УНІАН, переможцями Всеукраїнського конкурсу «Сім чудес України» стали: Кам`янець-Подільський Національний історико-архітектурний заповідник «Кам`янець»; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник і Національний заповідник «Софія Київська»; Національний дендрологічний парк «Софіївка» у місті Умань; Національний заповідник «Херсонес Таврійський» у Севастополі; Національний заповідник «Хортиця»; державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця» на Буковині.