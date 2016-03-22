"Напруга зростає": У Порошенка заявили про провокаторів на оголошенні вироку Савченко

До зали суду Донецька Ростовської області РФ, де другий день оголошують вирок українській льотчиці і народному депутату Надії Савченко, завели трьох провокаторів.

Про це прес-секретар президента України Святослав Цеголко написав у Twitter.

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"Напруга зростає. Організатори завели до зали трьох провокаторів, які не є дипломатами. Ми оголосили протест... Запустивши 3 тітушок, до зали пустили лише 4 членів української делегації", - повідомив Цеголко.

Раніше прес-секреатр президента України повідомляв, що до зали суду на оголошення вироку Савченко не пустили половину української делегації. Перед цим в суді під час оголошення вироку Савченко всіх попросили залишити приміщення і ще раз пройти заходи безпеки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в суді російського Донецька продовжили оголошувати вирок Савченко. На засіданні суду, крім Цеголка, присутні сестра Надії Віра Савченко, народні депутати Ірина Луценко, Марія Іонова, Олексій Рябчин, Сергій Євтушок, українські дипломати.

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У РФ Савченко звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.