МЗС: Інформація про наявність українців серед жертв вибухів у Брюсселі не надходила

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

"Станом на 18:30 сьогодні, інформації щодо наявності громадян України серед жертв серії вибухів в м.Брюссель до МЗС України не надходило", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСерія терактів у Брюсселі: ЗМІ опублікували фото підозрюваних у скоєнні вибухів

Посольство України в Бельгії постійно відслідковує ситуацію та перебуває у контакті з Кризовим центром МЗС Бельгії та бельгійськими правоохоронними органами на предмет можливої наявності серед постраждалих громадян України.

"Як повідомили представники бельгійського кризового центру, попередні дані щодо громадянства загиблих та постраждалих внаслідок цих трагічних подій будуть оприлюднені в середу вранці", - стверджується у повідомленні.

Читайте також"Ісламська держава" пригрозила влаштувати "чорні дні" Європі та США

Також сказано, що за наявною інформацією, повітряний рух в міжнародному аеропорті Брюсселя залишатиметься закритим принаймні до 12:00 23 березня.

У МЗС висловлюють прохання до громадян України, рідні або знайомі яких перебувають в Брюсселі та досі не вийшли на зв’язок, повідомити про це на «гарячі лінії» МЗС (тел.: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua) або Посольства України в Бельгії (тел.: +32 (0)476257735, e-mail: emb_be@mfa.gov.ua).