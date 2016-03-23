Сестрі дозволили побачитись із засудженою в РФ Савченко

Про це УНІАН повідомила її сестра Віра Савченко.

"Дали дозвіл на побачення, як і обіцяв чесний російський суд. Є дозвіл забрати частину речей. Зараз вийдуть адвокати і ми підемо", - сказала Віра.

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За її словами, вони мають забрати частину листів та спеціальне харчування для людей після операцій, яке вона вживала після припинення сухого голодування.

"Вона збирається 6 квітня поновити сухе голодування - якщо ніяких політичних рішень не буде - це харчування їй не потрібно. Це її рішення", - наголосила Віра.

Вона зауважила, що нової інформацій щодо можливого звільнення Савченко немає, хоча переговори тривають.

"Начебто якісь зрушення є, я у позитивному настрої, але тут як каже Надя - не вір, не бійся, не проси. Тут вірити навряд чи можна, але треба сподіватись на краще і працювати на її звільнення", - сказала Віра.

"Під час побачення маємо домовитись що робимо далі, робимо майдан під СІЗО, чи ні", - іронічно додала вона.

За її словами, вчора до суду вдалось пронести два прапори України, один підписано вояками 92-ї та 95-ї бригад, другий - звичайними людьми на Майдані.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також Савченко присудили штраф у 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

Савченко та її захист звинувачення відкидають і підтверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.