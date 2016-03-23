Сестрі дозволили побачитись із засудженою в РФ Савченко
6 квітня українська льотчиця та народний депутат Надія Савченко, яку учора засудили до 22 років російської в'язниці, має намір поновити сухе голодування
Про це УНІАН повідомила її сестра Віра Савченко.
"Дали дозвіл на побачення, як і обіцяв чесний російський суд. Є дозвіл забрати частину речей. Зараз вийдуть адвокати і ми підемо", - сказала Віра.
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За її словами, вони мають забрати частину листів та спеціальне харчування для людей після операцій, яке вона вживала після припинення сухого голодування.
"Вона збирається 6 квітня поновити сухе голодування - якщо ніяких політичних рішень не буде - це харчування їй не потрібно. Це її рішення", - наголосила Віра.
Вона зауважила, що нової інформацій щодо можливого звільнення Савченко немає, хоча переговори тривають.
"Начебто якісь зрушення є, я у позитивному настрої, але тут як каже Надя - не вір, не бійся, не проси. Тут вірити навряд чи можна, але треба сподіватись на краще і працювати на її звільнення", - сказала Віра.
"Під час побачення маємо домовитись що робимо далі, робимо майдан під СІЗО, чи ні", - іронічно додала вона.
За її словами, вчора до суду вдалось пронести два прапори України, один підписано вояками 92-ї та 95-ї бригад, другий - звичайними людьми на Майдані.
Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.
Також Савченко присудили штраф у 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".
Савченко та її захист звинувачення відкидають і підтверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.
Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.