Великобританія закликає Росію негайно звільнити Надію Савченко
Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Філіп Хеммонд закликав Російську Федерацію виконувати Мінські угоди та негайно звільнити незаконно засуджену українську льотчицю Надію Савченко.
Про це йдеться у заяві Хеммонда, яка опублікована на офіційному сайті МЗС Сполученого Королівства.
"Обвинувальний вердикт та вирок до 22 років позбавлення волі, оголошені російським судом у справі проти Надії Савченко, є глибоко помилковими. Пані Савченко була захоплена та взята в полон на сході України підтримуваними Росією сепаратистами та незаконно вивезена через кордон в Росію в червні 2014 року. Її тривале утримання Росією під арештом - є явним порушенням міжнародного права і (у зв'язку з цим - УНІАН) уряд Великої Британії неодноразово закликав її звільнити", - наголосив Хеммонд.
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"Росія повинна виконувати свої зобов'язання у відповідності з Мінськими угодами, в тому числі в частині "звільнення та обміну усіх заручників та незаконно утримуваних осіб", та звільнити Надію Савченко негайно", - заявив Хеммонд.