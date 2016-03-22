Великобританія закликає Росію негайно звільнити Надію Савченко

Про це йдеться у заяві Хеммонда, яка опублікована на офіційному сайті МЗС Сполученого Королівства.

"Обвинувальний вердикт та вирок до 22 років позбавлення волі, оголошені російським судом у справі проти Надії Савченко, є глибоко помилковими. Пані Савченко була захоплена та взята в полон на сході України підтримуваними Росією сепаратистами та незаконно вивезена через кордон в Росію в червні 2014 року. Її тривале утримання Росією під арештом - є явним порушенням міжнародного права і (у зв'язку з цим - УНІАН) уряд Великої Британії неодноразово закликав її звільнити", - наголосив Хеммонд.

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"Росія повинна виконувати свої зобов'язання у відповідності з Мінськими угодами, в тому числі в частині "звільнення та обміну усіх заручників та незаконно утримуваних осіб", та звільнити Надію Савченко негайно", - заявив Хеммонд.