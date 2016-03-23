Путін розгляне пропозиції щодо обміну Савченко - Лавров

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з колегою з ФРН Франком-Вальтером Штайнмайером, повідомляє ТАСС.

"Як вже підкреслювали російські представники, ми чуємо про пропозиції щодо обміну. Питання будуть розглядатися в повній відповідності з російським законодавством. На цей рахунок прописана відповідна процедура, рішення приймає глава держави", - підкреслив російський міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Кремлі заявили, що нічого не знають про обіцянки Путіна звільнити Савченка після винесення вироку.

Нагадаємо, суд в Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

Савченко і її захист відкидають звинувачення і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.