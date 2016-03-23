Геращенко про полонених на Донбасі: Вчора погрожували "ЛНРовським кодексом", а сьогодні заперечують факти їхнього утримання

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи у Мінську.

За її словами, українська сторона наполягала на першочерговому звільненні з полону бойовиків хворих бранців.

«Ключова тема гуманітарної підгрупи, де я працюю з В.Медведчуком, як завжди, – звільнення заручників. На жаль, сьогодні абсолютно деструктивна дискусія з боку бойовиків. Знову штучно занижують кількість заручників на своїх територіях. Ми ж по крихтам збираємо інформацію про місця утримання бранців, до яких не допускають ані місію Червоного Хреста, ані родичів, а на наші запити часто не дають відповіді. Сьогодні дійшли до відвертої маячні – вже заперечують факти про утримання кількох бранців, хоч ще вчора кричали про “кримінальні справи” проти них по своїм “лднрівським кодексам”… Наприклад, представники ОРЛО “загубили” в списках важкохворого В. Ж. та інших бранців, та не підтверджують їх місцезнаходження. Така ж ситуація по ще кільком заручникам, за яких ми боремося», – повідомила Геращенко.

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«Ми вимагаємо надати повні списки людей, що їх утримують бойовики. Також передала вимогу від українських освітян і науковців звільнити відомого релігієзнавця Ігоря Козловського, якого бойовики затримали ще у січні і безпідставно заарештували. На жаль, сьогодні немає конкретних новин для родин заручників, але ми наполягаємо на першочерговому звільненні хворих, тих, кого давно утримують, і стоїмо на цій позиції. Наполягаємо, що процес звільнення має тривати, не блокуватися», – зазначила народний депутат.

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За її словами, українська сторона ще раз повторила свою позицію про те, що ніколи не визнає «вироку» російського суду у справі української льотчиці Надії Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Геращенко заявила, що в заручниках на території РФ і окупованих районах Донбасу утримуються 124 громадянина України, 693 вважаються зниклими безвісти.