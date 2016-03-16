Понад 690 громадян України вважаються зниклими безвісти – Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це уповноважений президента України з мирного врегулювання на конфлікту на Донбасі, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Геращенко заявила вона сказала під час виступу в парламенті.

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Вона зазначила, що для пошуку зниклих безвісти українська влада домагається допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста до окупованих територій. "Адже у списку зниклих безвісти на сьогодні знаходиться 693 людини", - сказала вона і додала, що це цивільні і військові особи.

Депутат зауважила, що наступний раунд переговорів щодо звільнення заручників має відбутися 23 березня у Мінську.

Також Ірина Геращенко поінформувала, що на сьогодні в заручниках утримуються 124 громадянина України. "Ми вважаємо, що виконання шостого пункту Мінських угод - звільнення усіх заручників - це і свобода для тих 124 громадян України, які сьогодні утримуються бойовиками. Це і цивільні, і військові, і ті українці, які утримуються в тюрмах Російської Федерації", - сказала Ірина Геращенко.

Вона зауважила, що переговори про звільнення заручників є надзвичайно важкими і закликала не спекулювати на цій темі.