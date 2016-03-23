У Кремлі відреагували на повідомлення ЗМІ про передачу Савченко Україні

Про це повідомило джерело в Кремлі, передає РБК.

"Не читайте "Грани.ру", — спростувало РБК джерело в Кремлі повідомлення ЗМІ, відмовившись від подальших коментарів.

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Нагадаємо, про те, що Савченко може бути відправлена в Україну протягом найближчих двох тижнів, сьогодні повідомив сайту "Грани.ру" російський посол в Україні Михайло Зурабов на закритій зустрічі в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років в'язниці за нібито вбивство російських журналістів. Також суд присудив їй штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.