У Кремлі відреагували на повідомлення ЗМІ про передачу Савченко Україні
У Кремлі спростували інформацію ЗМІ про те, що засуджена українська льотчиця Надія Савченко може бути незабаром передана Україні.
Про це повідомило джерело в Кремлі, передає РБК.
"Не читайте "Грани.ру", — спростувало РБК джерело в Кремлі повідомлення ЗМІ, відмовившись від подальших коментарів.
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Нагадаємо, про те, що Савченко може бути відправлена в Україну протягом найближчих двох тижнів, сьогодні повідомив сайту "Грани.ру" російський посол в Україні Михайло Зурабов на закритій зустрічі в Києві.
Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років в'язниці за нібито вбивство російських журналістів. Також суд присудив їй штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".
Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.