Третина Луганської області залишилася без світла

09:14, 24 березня 2016
Суспільство
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У Луганській області через поломку на енергоблоці ДТЕК "Луганська ТЕС" обмежено енергопостачання.

Фото УНИАН

Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, наразі у зв'язку з поломкою на першому енергоблоці ДТЕК "Луганська ТЕС" (м. Щастя) на території області частково обмежено енергопостачання.

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Ведуться ремонтні роботи, завершення яких планується протягом двох годин.

Також це підтвердив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Третина області залишилася без світла", - повідомив він.

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