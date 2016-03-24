Третина Луганської області залишилася без світла

У Луганській області через поломку на енергоблоці ДТЕК "Луганська ТЕС" обмежено енергопостачання.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, наразі у зв'язку з поломкою на першому енергоблоці ДТЕК "Луганська ТЕС" (м. Щастя) на території області частково обмежено енергопостачання. Читайте такожВ окупованому Криму через аварії сталися відключення світла в кількох містах Ведуться ремонтні роботи, завершення яких планується протягом двох годин. Також це підтвердив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. "Третина області залишилася без світла", - повідомив він. На електростанції в м. Щастя залишилася технологічна аварія. Третина області залишилась без світла.Енергетики працюють задля вирішення проблеми. — Георгій Лою (@tuka_george) March 24, 2016

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