Іменем Кільчицької аферисти виманили в бізнесменів мільйон

Протягом чотирьох місяців аферисти вимагали гроші "на благодійність" у банкірів і бізнесменів від імені колишнього заступника голови КМДА Ірени Кільчицької.

Про це повідомляє газета "Хрещатик" з посиланням на саму Кільчицьку.

“Мені телефонували з “Правекс-банку”, “Познякижилбуд”, відомі банкіри і бізнесмени й запитували, чи зверталася я до них з проханням про гроші на лікування дітей. Я зі здивуванням відповідала, що ні”, — розповіла Кільчицька.

“На початку квітня зателефонував власник мережі “Ультрамарин” і повідомив, що перерахував “на моє прохання” кошти у сумі 20 і 12 тис. грн. Ясна річ, я цих грошей не просила. Зате ми зафіксували номери, з яких телефонували аферисти, і разом з платіжками переказів передали до правоохоронних органів”, — додала вона.

За словами Кільчицької, вона одразу звернулася до правоохоронних органів, проте вони не проводили розслідування, оскільки їм "бракувало доказів".

За даним газети, злочинці встигли назбирати понад мільйон гривень.

Водночас минулого понеділка служба безпеки “Партнер-банку” затримала аферистів, які, використовуючи ім’я Кільчицької, видурювали гроші у бізнес-структур і відомих людей.

Лише благодійний фонд Лілії Подкопаєвої перерахував 700 тис. грн.

Зараз аферистами займається Шевченківське РУ МВС.

Кільчицька опікується благодійною акцією “Допоможи конкретній людині”, розпочату з ініціативи мера Леоніда Черновецького.

Бізнесмени реагували на дзвінок від “самої Кільчицької” і надсилали гроші нібито на лікування дітей.

Українська правда