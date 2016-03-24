Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкційного "списку Савченко"

Про це йдеться у розпорядженні уряду «Про застосування та розширення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко».

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Зазначається, що у зв’язку з винесенням судовими органами Російської Федерації незаконного обвинувального вироку та здійснення інших протиправних дій щодо громадянки України, народного депутата України, члена Парламентської Асамблеї Ради Європи Надії Вікторівни Савченко відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування обмежувальних заходів до фізичних осіб, що причетні до зазначених протиправних дій.

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Крім того, МЗС доручається після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання про запровадження аналогічних санкцій.