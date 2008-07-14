За півдня Boeing продав літаків на кілька мільярдів

Американський авіабудівний гігант Boeing впродовж перших годин міжнародного авіасалону у Фарнборо продав майже сто літаків. Спочатку стало відомо, що FlyDubai придбала 50 літаків B737, а потім Etihad Airways підписала угоду на 35 Boeing 787 Dreamliner і 10 B777. Сума угоди з Etihad Airways наразі невідома, проте абсолютно точно, що вона перевищує кілька мільярдів доларів.

Для американської компанії є вкрай важливим продати на Фарнборо якомога більше літаків Dreamliner, оскільки він - найновіша розробка Boeing. У квітні 2009 року авіабудівний концерн заявив, що постачання лайнера переносяться з першого на третій квартал 2009 року. Перенесення термінів було третім за півроку, тому Boeing частково втратив довіру клієнтів.

Компанія Airbus, основний конкурент Вoeing на світових ринках, поки що змогла підписати на Фарнборо тільки один великий контракт - на вісім літаків А330 з Saudi Arabian Airlines. Сума угоди в каталожних цінах склала близько мільярда євро. Раніше в європейському концерні говорили, що чекають підписання на Фарнборо кількох великих контрактів.

Лента.ру