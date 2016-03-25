Правоохоронці затримали на хабарі суддю Вищого господарського суду - речник СБУ

Як повідомила кореспонденту УНІАН речник СБУ Олега Гітлянська, Швеця було затримано вчора пізно ввечері працівниками СБУ спільно зі співробітниками військової прокуратури.

За її словами, наразі проти нього відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

При цьому сума хабаря не називалася.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Швець Віктор Олександрович був призначений на посаду судді Вищого господарського суду України у 2007 році.

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