Мінвуглепром розраховує, ціна вугілля наблизиться до європейської
Міністр навів деталі
Міністерство вугільної промисловості розраховує на наближення ціни вугілля до європейського рівня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції в Кабінеті міністрів міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.
«Підвищуватимуться ціни і на енергетичне, і на коксівне вугілля, але на коксівне вугілля збільшення ціни в основному диктуватиме металургійний комплекс», - зазначив він.
За словами В.ПОЛТАВЦЯ, ціна на коксівне вугілля піднялася вже до 1500 грн. за тонну, «і це ще не межа».
Міністр також наголосив на необхідності переходити на оцінку вугілля з урахуванням його калорійності, а не зольності.
«Позиція Мінвуглепрому – негайно переходити на ціну вугілля за калорійністю. Ми сьогодні вже недоотримуємо через те, що поставляємо на енергетику краще за зольністю вугілля, ніж вони приймають», - сказав міністр.
В.ПОЛТАВЕЦЬ також нагадав, що відповідні доручення дала прем`єр-міністр, і над цим зараз йде робота. «Завдання таке: калорійність - це раз, і друге – в цілому наближення ціни до європейського рівня на енергетичне вугілля. А коксівне вугілля вже сьогодні регулює ринок, металургія», - сказав міністр.
Він також нагадав, що міністерство реалізує продаж вугілля на аукціонах: «Ми впроваджуємо за завданням прем`єр-міністра аукціони з продажу коксівного вугілля, і вже на 1,5 млрд. грн. продали цього вугілля».