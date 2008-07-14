Мінвуглепром розраховує, ціна вугілля наблизиться до європейської

Міністерство вугільної промисловості розраховує на наближення ціни вугілля до європейського рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції в Кабінеті міністрів міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

«Підвищуватимуться ціни і на енергетичне, і на коксівне вугілля, але на коксівне вугілля збільшення ціни в основному диктуватиме металургійний комплекс», - зазначив він.

За словами В.ПОЛТАВЦЯ, ціна на коксівне вугілля піднялася вже до 1500 грн. за тонну, «і це ще не межа».

Міністр також наголосив на необхідності переходити на оцінку вугілля з урахуванням його калорійності, а не зольності.

«Позиція Мінвуглепрому – негайно переходити на ціну вугілля за калорійністю. Ми сьогодні вже недоотримуємо через те, що поставляємо на енергетику краще за зольністю вугілля, ніж вони приймають», - сказав міністр.

В.ПОЛТАВЕЦЬ також нагадав, що відповідні доручення дала прем`єр-міністр, і над цим зараз йде робота. «Завдання таке: калорійність - це раз, і друге – в цілому наближення ціни до європейського рівня на енергетичне вугілля. А коксівне вугілля вже сьогодні регулює ринок, металургія», - сказав міністр.

Він також нагадав, що міністерство реалізує продаж вугілля на аукціонах: «Ми впроваджуємо за завданням прем`єр-міністра аукціони з продажу коксівного вугілля, і вже на 1,5 млрд. грн. продали цього вугілля».