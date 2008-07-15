Заморожені морепродукти можуть подорожчати

До кінця року на українському ринку заморожених морепродуктів можуть змінитися ціни, заявляє виконавчий директор компанії «Агама-Трейд» Вячеслав ХОРЕВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ "Агама-Трейд", за словами В.ХОРЕВА, «ще рано робити якісь точні прогнози, але світова кон`юнктура, а саме постійне дорожчання дизельного палива і сировини, свідчить про те, що закупівельна ціна для постачальників ростиме».

За його прогнозами, до кінця року можливе зростання закупівельної вартості, залежно від групи товару і країни-виробника, сягне від 5% до 10%.

«Є два сценарії поведінки великих українських постачальників - це або зниження рентабельності на одній одиниці товару з можливістю суттєво збільшити оборот, або збільшення ціни для покупця, але при цьому може бути знижено закупівельні показники», - вважає експерт.

«Реалії ринку заморожених морепродуктів такі, що не кожен його учасник прагне збільшити обсяги поставок. Тому не можна виключати того, що вже восени споживач буде вимушений купувати заморожені морепродукти за новою ціною», - наголосив В.ХОРЕВ.

В.ХОРЕВ припустив, що «за підсумками 2008 року, з урахуванням весняного подорожчання, ціни на цей товар можуть вирости на 10-15%».

Довідка УНІАН. ТОВ «Агама-Трейд» (Україна) засновано 2001 року. У грудні 2007 року ТОВ «Агама-Трейд» (Росія) і ТОВ “Агама-Трейд” (Україна) об`єдналися в холдинг.

2007 року оборот компанії становив 30 млн. дол. За прогнозами компанії, сукупний оборот російського й українського представництв «Агама-Трейд» 2008 року може сягти 320 млн. дол.

Кількість філіалів компанії - 8. З січня 2008 року почало свою роботу представництво компанії в Молдові.

Асортимент продукції, яку постачає компанія: морепродукти (креветки, риба, морські делікатеси), кондитерські вироби, заморожене м`ясо, готові страви, ягоди, гриби, овочі та овочеві суміші, хлібобулочні вироби, напівфабрикати.

На українському ринку ТОВ «Агама-Трейд» представляє торгові марки Agama і «Бухта достатку».