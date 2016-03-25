У Маріуполі в сміттєвому баку знайшли міліцейську форму (фото)
19:14, 25 березня 2016Суспільство
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У Маріуполі Донецької області у сміттєвому баку знайшли міліцейську форму.
У смітнику знайшли міліцейську форму / 0629.com.ua
Про це повідомляє місцеве видання 0629, зазначаючи, що відповідні фотографії до його редакції надіслала маріупольчанка на ім'я Оксана.
"Оксана розповіла, що побачила форму співробітника поліції в сміттєвому баку в Кальміуському (Іллічівському) районі біля Машинобудівного коледжу", - передає ЗМІ коментар автора знімків.
На формі є шеврони і погони звання підполковника
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У Маріуполі міліцейську форму викинули в смітник / 0629.com.ua
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