У Маріуполі в сміттєвому баку знайшли міліцейську форму (фото)

Про це повідомляє місцеве видання 0629, зазначаючи, що відповідні фотографії до його редакції надіслала маріупольчанка на ім'я Оксана.

"Оксана розповіла, що побачила форму співробітника поліції в сміттєвому баку в Кальміуському (Іллічівському) районі біля Машинобудівного коледжу", - передає ЗМІ коментар автора знімків.

На формі є шеврони і погони звання підполковника

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