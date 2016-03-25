У Маріуполі в сміттєвому баку знайшли міліцейську форму (фото)

19:14, 25 березня 2016
Суспільство
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У Маріуполі Донецької області у сміттєвому баку знайшли міліцейську форму.

форма мусорник полиция / 0629.com.ua

Про це повідомляє місцеве видання 0629, зазначаючи, що відповідні фотографії до його редакції надіслала маріупольчанка на ім'я Оксана.

"Оксана розповіла, що побачила форму співробітника поліції в сміттєвому баку в Кальміуському (Іллічівському) районі біля Машинобудівного коледжу", - передає ЗМІ коментар автора знімків.

На формі є шеврони і погони звання підполковника

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форма мусорник полиция / 0629.com.ua

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