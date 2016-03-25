У Одесу доставили 12 бійців, поранених в зоні АТО
20:24, 25 березня 2016Суспільство
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У Одесу сьогодні доставили 12 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
У хлопців важкі політравми, є пошкодження очей / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це в Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра. За його словами, п'ятеро бійців - у важкому стані.
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«У хлопців важкі політравми, є пошкодження очей», - написав Танцюра. Значна частина доставлених бійців отримала поранення в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.
У Одесу бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доправили у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Трьох бійців відразу помістили в реанімаційне відділення.
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