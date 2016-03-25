МЗС вимагає від РФ допустити до Савченко українських лікарів

Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку з суттєвим погіршенням стану здоров’я Савченко внаслідок продовження російською стороною її протиправного утримання.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із продовженням утримання незаконно засудженої російською владою громадянки України Надії Савченко, що зумовило значне погіршення стану її здоров’я і становить небезпеку життю", - наголошується у заяві МЗС.

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Зокрема, українські дипломати заявили, що обурення викликає безпідставна відмова російської сторони у дозволі на відвідання Савченко кваліфікованими українськими лікарями, що свідчить про намагання російської влади приховати реальний стан її здоров’я та ввести в оману світове співтовариство щодо задовільного самопочуття.

"Вкотре заявляємо, що за існуючих умов утримання незаконно засудженої Надії Савченко, відповідальність за стан здоров’я та її життя несе російська сторона", - наголосили в МЗС.

МЗС звертається до російської сторони невідкладно надати дозвіл на відвідання Савченко українськими медиками і негайно звільнити її, як це передбачено Мінськими домовленостями, підписантом яких є також Російська Федерація.

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"Закликаємо міжнародну спільноту продовжити тиск на Російську Федерацію задля збереження життя незаконно засудженої громадянки України Надії Савченко та повернення її на Батьківщину", - заявили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання у СІЗО Савченко декілька разів оголошувала голодування й погрожує знову почати сухе голодування з 6 квітня.