Український альпініст зірвався з висоти 3,5 тисячі метрів в Кабардино-Балкарії

Про це повідомляє РІА "Новости".

"О 10.45 у п'ятницю надійшло повідомлення про те, що в Безенгійській ущелині в Черекському районі Кабардино-Балкарії при сходженні на гору Пушкіна (висота 5,1 тисячі метрів) загинув, зірвавшись з висоти 3,5 тисячі метрів, альпініст з України", - йдеться в повідомленні ГУМНС РФ по КБР.

За даними МНС, група складалася з двох осіб і перебувала на початковій стадії сходження, другий спортсмен при цьому не постраждав.

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"Планується здійснити евакуацію тіла загиблого повітряним транспортом фірми "Продвижение" з П'ятигорська", - зазначає відомство.