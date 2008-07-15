Микола Вересень запросить до студії Григорія Чапкіса

15 липня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Григорій ЧАПКІС, відомий в Україні та за її межами хореограф та балетмейстер, заслужений артист України, незмінний учасник телепроекту «Танці з зірками» у якості члена суддівської колегії. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 16 липня о 16.40.