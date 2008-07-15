Микола Вересень запросить до студії Григорія Чапкіса

12:37, 15 липня 2008
Суспільство
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15 липня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Григорій ЧАПКІС, відомий в Україні та за її межами хореограф та балетмейстер, заслужений артист України, незмінний учасник телепроекту «Танці з зірками» у якості члена суддівської колегії. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  16   липня о 16.40.

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