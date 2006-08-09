Валіза телефонів коштувала викрадачеві життя

У селищі Талалаївка на Чернігівщині під час затримання викрадачів мобільних телефонів начальник районної міліції був змушений застосувати табельну зброю і вбив одного із злочинців.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС в області, для попередження пограбувань магазинів в с.Талалаївка була створена оперативна група, яку очолив начальник районної міліції. Володіючи інформацією про можливе пограбування одного з магазинів селища, правоохоронці здійснювали патрулювання нічних вулиць селища.

Увагу міліціонерів привернув автомобіль, поблизу якого вони влаштували засідку. До авто наближалися двоє невідомих і начальник райвідділу почув, як один з них за допомогою радіопристрою сповістив співучасників, що дорога до автомобіля вільна i навколо все спокійно.

У цей час начальник райвідділу вийшов зі схованки та, представившись, наказав зловмисникам зупинитися. Проте злодії, кинувши валізи, почали тікати. Керівник групи кинувся навздогін одному з них. Під час переслідування він неодноразово наказував невідомому зупинитися, однак той не реагував. Одночасно з цим міліціонер помітив у руках зловмисника предмет, схожий на пістолет.

Зрозумівши, що не втече, невідомий зупинився і, розвернувшись до правоохоронця, направив на нього пістолет. Оцінивши ситуацію, міліціонер привів табельну вогнепальну зброю у готовність та попередив злочинця про можливість її застосування. Однак це не справило належного враження на зловмисника: навпаки, той кинувся на міліціонера і спробував відібрати зброю.

У цій ситуації співробітник міліції застосував табельну зброю та смертельно поранив невідомого у шию. Загиблим виявився 37-річний мешканець с.Олександрівка Донецької області, раніше судимий. Іншими членами опергрупи було затримано спільника загиблого крадія - 39-річного киянина, який теж побував у місцях позбавлення волі. Затриманий автомобіль виявився зареєстрованим на мешканку столиці.

Працівники Талалаївської районної прокуратури, слідчо-оперативної групи УМВС та Талалаївського РВ за участю працівників відділу внутрішньої безпеки в Чернігівській області під час огляду подій виявили: пістолет невстановленого зразка (наразі проводиться його експертиза); валізи з мобільними телефонами загальною вартістю приблизно 60 тис. грн., та пневмоножиці для металу. Встановлено, що апарати викрадено з магазину "Мобілочка", де злодії перерізали металеві грати на вікні, розбили скло, вимкнули сигналізацію та зламали сейф.

За попередніми висновками відділу внутрішньої безпеки УМВС України в Чернігівській області, застосування зброї працівником міліції визнано правомірним.