Президент «КІНТО» Сергій Оксаніч розкаже, чи є життя під час кризи

Один з фундаторів українського фондового ринку президент компанії «КІНТО» Сергій Оксаніч 17 липня 2008 року з 11-00 до 13-00 на офіційному сайті КІНТО відповідатиме на запитання людей, яких хвилює майбутнє належних їм акцій українських підприємств та сертифікатів інвестиційних фондів.

Криза на світових фінансових ринках не оминула і Україну. Затяжна корекція, дату завершення якої не можуть передбачити навіть найпрофесійніші аналітики, засмучує багатьох інвесторів, а декого ставить перед важким вибором: продавати акції зі збитками чи чекати зростання ринку?

Запитання можна надсилати за адресою:

http://www.kinto.com/focus/conference2.html. Усі учасники Інтернет-спілкування обов’язково отримають змістовні й відверті відповіді.