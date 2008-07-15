Президент «КІНТО» Сергій Оксаніч розкаже, чи є життя під час кризи

17:33, 15 липня 2008
Суспільство
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Один з фундаторів  українського фондового ринку президент компанії «КІНТО»  Сергій Оксаніч 17 липня 2008 року з 11-00 до 13-00 на офіційному сайті КІНТО відповідатиме на запитання людей, яких хвилює майбутнє належних їм акцій українських підприємств та сертифікатів інвестиційних фондів.

Криза на світових фінансових ринках не оминула і Україну. Затяжна корекція, дату завершення якої не можуть передбачити навіть найпрофесійніші аналітики, засмучує багатьох інвесторів, а декого ставить перед важким вибором: продавати акції зі збитками чи чекати зростання ринку?

Запитання  можна надсилати за адресою:

http://www.kinto.com/focus/conference2.html. Усі учасники  Інтернет-спілкування обов’язково отримають змістовні й відверті  відповіді.

 

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