Погода на сьогодні: на українців чекає потепління і дощі
09:55, 30 березня 2016Суспільство
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У Києві вдень повітря прогріється до +13, прогнозують дощ.
Погода на 30 березня / УНІАН
Сьогодні, 30 березня, в більшості регіонів України очікується невелике потепління і дощі. Без опадів буде лише в східних областях і в Криму. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
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На заході країни синоптики обіцяють +11..+14, а на Закарпатті та Буковині - до +15..+16.
Північні і центральні регіони можуть розраховувати на +11..+13 градусів.
Схід країни: вдень +11..+14.
В Україну вже йдуть перші грози
У південних областях та в Криму вдень стовпчик термометра підніметься до +11..+15. У Херсонській області прогнозують суху погоду без опадів.
Погода на 30 березня / Гідрометцентр
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