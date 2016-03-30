Погода на сьогодні: на українців чекає потепління і дощі

Сьогодні, 30 березня, в більшості регіонів України очікується невелике потепління і дощі. Без опадів буде лише в східних областях і в Криму. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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На заході країни синоптики обіцяють +11..+14, а на Закарпатті та Буковині - до +15..+16.

Північні і центральні регіони можуть розраховувати на +11..+13 градусів.

Схід країни: вдень +11..+14.

У південних областях та в Криму вдень стовпчик термометра підніметься до +11..+15. У Херсонській області прогнозують суху погоду без опадів.