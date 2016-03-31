В Івано-Франківську працівники нафтогазової галузі протестують проти закриття нафтових і газових свердловин (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, пікет розпочався сьогодні о 9.00 під час початку засідання сесії обласної ради. З державними прапорами і в робочих формах прийшло понад 200 представників галузі. У руках тримають транспаранти: «Керівництву Дерпжгеонадр ганьба!», «Ми хочемо працювати в Україні та для України!», «Борислав не сміється, а підтримує надвірнянських нафтовиків», «Енергетичній незалежності України – бути!», «Простоям, безробіттю нафтовиків – НІ!», «Припинення видобування нафти – державна зрада!» та інші.

Учасники мітингу заявляють, що вони тут, бо їм не дають працювати. Адже, за їх словами, два нафтогазових родовища - Лопушнянське і Битків-Бабченське в Івано-Франківській області були закриті незрозумілим рішенням Державної служби геології та надр України. Через це зупинився видобуток нафти і газу, а сотні людей знаходяться без роботи.

Пікетувальники просять обласних депутатів підтримати їхні вимоги щодо продовження експлуатації двох згаданих газових родовищ.

За словами голови профспілкової організації НГВУ «Надвірнанафтогаз» Олександра Діканьова , люди "сьогодні прийшли під обласну раду, щоб захистити своє конституційне право на працю». «Нас позбавляють права працювати, припиняють розробку родовищ. 28 липня 2015 року було зупинено наше основне родовище, Битків-Бабченське. Його ніхто не зупиняв 155 років. Це все неправильні, антидержавні та антинародні дії Держгеонадр! Зараз без роботи на родовищах залишилося понад 200 людей, а ще дві бригади капремонту», - наголосив Діканьов.

На мітингу було прийнято резолюцію звернутися до президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана з проханням «підтримати справедливі вимоги працівників нафтогазової галузі області».

Протестувальники чекають рішення облради про підтримку їхніх вимог до центральної влади . Скандують: «Рі-ше-ня!» і стукають касками по бруківці.