У Львові зірвали представлення обласного прокурора, призначеного Шокіним перед своїм звільненням (фото)

12:28, 31 березня 2016
Суспільство
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В обласній прокуратурі Львові сьогодні, 31 березня, через протест громадських активістів не відбулося заплановане представлення нового прокурора області Віталія Мякішева, призначеного на цю посаду уже екс-генпрокурором України Віктором Шокіним перед самим його звільненням.

У Львові протестують против призначення областного прокурора / фото Galinfo

Як зазначає місцеве видання Galinfo, активісти пояснили, що виступають проти практики призначення нового прокурора без публічного обговорення.

Повідомляється, що активісти прийшли до прокуратури, "озброївшись" яйцями і томатним соком, а також почали збирати гроші на квиток до Житомира для нового прокурора, адже до цього призначення Мякішев був заступником прокурора Житомирської  області.

Активісти обурені призначенням нового обласного прокурора / фото Galinfo

При цьому щоб представити нового прокурора, до Львова приїхав заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Видання також повідомляє, що після цього у прокуратурі Львівської області відбувалася нарада за участю прокурорів та громадських активістів.

Активісти вимагають припинити призначати прокурорів без погодження / фото Galinfo

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 березня Верховна Рада відправила скандального генерального прокурора Віктора Шокіна у відставку.

Перед самим своїм звільненням Шокін встиг звільнити з органів прокуратури свого заступника та прокурора Одеської області Давида Сакварелідзе, з яким у нього був тривалий конфлікт.

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