У Львові зірвали представлення обласного прокурора, призначеного Шокіним перед своїм звільненням (фото)

Як зазначає місцеве видання Galinfo, активісти пояснили, що виступають проти практики призначення нового прокурора без публічного обговорення.

Повідомляється, що активісти прийшли до прокуратури, "озброївшись" яйцями і томатним соком, а також почали збирати гроші на квиток до Житомира для нового прокурора, адже до цього призначення Мякішев був заступником прокурора Житомирської області.

При цьому щоб представити нового прокурора, до Львова приїхав заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Видання також повідомляє, що після цього у прокуратурі Львівської області відбувалася нарада за участю прокурорів та громадських активістів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 березня Верховна Рада відправила скандального генерального прокурора Віктора Шокіна у відставку.

Перед самим своїм звільненням Шокін встиг звільнити з органів прокуратури свого заступника та прокурора Одеської області Давида Сакварелідзе, з яким у нього був тривалий конфлікт.

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