Поплавський запустив власне кулінарне шоу (відео)

Михайло Поплавський запустив власне кулінарне шоу на телеканалі "Ера", повідомляє Gordonua.com.

"Проект "Шеф-кухар країни" повернувся на телеекрани в новому форматі: Поплавський в ролі шеф-кухаря, в гості до нього приходять відомі українці з авторськими рецептами страв, які вони готують разом з ведучим", - говориться у повідомленні.

Кожен випуск включатиме рубрики "Кулінарні новини", "Корисно знати" та "Еко-тренд". За словами автора ідеї Михайла Поплавського, ідеологія програми проста: "Українцям – українське!"

Перший випуск програми в новому форматі вийшов у суботу, 2 квітня, о 7:30.

У своєму Facebook Поплавський анонсував вихід нового шоу і виклав фотографії зі знімального майданчика. Крім співака Павла Зіброва, який став гостем першої програми, в студії в шоумена побували співачка Наталія Бучинська, поет та співак Анатолій Матвійчук, телеведучі Петро Мага і Костянтин Грубич. Михайло Поплавський запрошуватиме в гості артистів, спортсменів, музикантів, режисерів, продюсерів та рестораторів.

"Ексклюзивні історії, музичні прем'єри, авторські рецепти, приправлені українським гумором, – все це в новому форматі кулінарної програми "Шеф-кухар країни", – обіцяє автор.

Продакшн Михайла Поплавського до червня 2014 року випускав національні телепроекти "Українська пісня року", "Крок до зірок", "Мамо, вічна і кохана", Шевченківський вечір "Ми діти твої, Україно" на "Першому національному", але після зміни керівництва державної телекомпанії договір про ретрансляції передач було розірвано.