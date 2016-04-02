Поплавський запустив власне кулінарне шоу (відео)
Кожен випуск включати рубрики "Кулінарні новини", "Корисно знати" та "Еко-тренд".
Михайло Поплавський запустив власне кулінарне шоу на телеканалі "Ера", повідомляє Gordonua.com.
"Проект "Шеф-кухар країни" повернувся на телеекрани в новому форматі: Поплавський в ролі шеф-кухаря, в гості до нього приходять відомі українці з авторськими рецептами страв, які вони готують разом з ведучим", - говориться у повідомленні.
Кожен випуск включатиме рубрики "Кулінарні новини", "Корисно знати" та "Еко-тренд". За словами автора ідеї Михайла Поплавського, ідеологія програми проста: "Українцям – українське!"
Перший випуск програми в новому форматі вийшов у суботу, 2 квітня, о 7:30.
"Ексклюзивні історії, музичні прем'єри, авторські рецепти, приправлені українським гумором, – все це в новому форматі кулінарної програми "Шеф-кухар країни", – обіцяє автор.
Продакшн Михайла Поплавського до червня 2014 року випускав національні телепроекти "Українська пісня року", "Крок до зірок", "Мамо, вічна і кохана", Шевченківський вечір "Ми діти твої, Україно" на "Першому національному", але після зміни керівництва державної телекомпанії договір про ретрансляції передач було розірвано.
Стартували зйомки нового сезону національної програми «Шеф-кухар країни».Українські артисти, спортсмени, музиканти, рес...Опубліковано Михайлом Поплавським21 березень 2016 р.