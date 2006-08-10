Рядовий застрелив свого товариша по службі
Трагедія сталася у в/ч Київської області
В навчальному класі стрільбища однієї з військових частин, розташованих у Київській області, рядовий С. застрелив свого товариша по службі, рядового Г.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Зокрема, за даними прес-служби, рядовий С., з метою налякати свого товариша по службі, направив в обличчя рядового Г. автомат АК-74 і, знявши запобіжник, здійснив одиночний постріл.
Внаслідок отриманого вогнепального поранення рядовий Г. помер на місці події.
Військовим прокурором Білоцерківського гарнізону порушено кримінальну справу за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Ведеться слідство. Правопорушник утримується на гауптвахті.