Рядовий застрелив свого товариша по службі

В навчальному класі стрільбища однієї з військових частин, розташованих у Київській області, рядовий С. застрелив свого товариша по службі, рядового Г.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зокрема, за даними прес-служби, рядовий С., з метою налякати свого товариша по службі, направив в обличчя рядового Г. автомат АК-74 і, знявши запобіжник, здійснив одиночний постріл.

Внаслідок отриманого вогнепального поранення рядовий Г. помер на місці події.

Військовим прокурором Білоцерківського гарнізону порушено кримінальну справу за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство. Правопорушник утримується на гауптвахті.