Держлісагентство з липня 2015 року виявило у Волинській області самовільних рубок на загальну суму 11,5 млн грн

Про це повідомила перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Христина Юшкевич.

За її словами, працівниками державної лісової охорони Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства при проведенні ревізій протягом ІІ півріччя 2015 року та І кварталу 2016 року було виявлено самовільних рубок на загальну суму 11 524,4 тис. грн.

"Завдяки зусиллям і злагодженій роботі лісівників Волині та співробітників Служби безпеки України, в області вдалося не лише зупинити канал тіньового обігу деревини, що надходила на нелегальні пилорами від лісопорушників, а й викрити обіг підробних документів, оскільки на їх підставі з країни експортувалася викрадена деревина. З іншого боку – крадена лісодеревина після переробки йшла на експорт у вигляді заготовок на європіддони", – розповів в.о. начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко.

Як зазначають у прес-службі агентства, зусилля волинських лісівників та співробітників правоохоронних органів і надалі будуть скеровані у напрямі недопущення тіньового обігу деревини.

"Це питання потребує комплексного підходу для його вирішення, адже доки триватиме нелегальний збут деревини та можливість незаконного вивозу її за кордон, доти в країні існуватиме проблема тіньового деревобізнесу", – підкреслила Христина Юшкевич.

Як раніше повідомляв УНІАН, Держлісагентство має намір з 1 липня запровадити систему електронного обліку деревини.